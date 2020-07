Rudern: Deutschland-Achter mit erster Regatta nach Corona-Krise

Am kommenden Wochenende wird der Deutschland-Achter am Küchensee in Ratzeburg seinen ersten Wettkampf nach der Pause bestreiten. Das Training startete Ende Mai

Der deutsche Ruder-Achter bestreitet am kommenden Wochenende seinen ersten Wettkampf nach der Corona-Pause. Beim internen Rennwochenende des Deutschen Ruderverbands (DRV) am Küchensee in Ratzeburg (Schleswig-Holstein) tritt das Ruder-Flaggschiff unter anderem gegen mehrere Vierer-Boote des DRV an.