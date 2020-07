Werder Bremen: Ex-Manager Klaus Allofs über Relegation und möglichen Abstieg

Der frühere Manager Klaus Allofs glaubt an den Klassenerhalt seines Ex-Klubs Werder Bremen.

"Wenn man das ganz nüchtern betrachtet, müsste Werder diese Relegation gewinnen. Es sind zwei Spiele, da ist natürlich auch immer viel möglich. Am Ende ist es eine Nervensache", sagte Allofs in den SPORT1 News vor dem Relegations-Hinspiel. (Bundesliga-Relegation, Hinspiel: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim, Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)