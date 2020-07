Basketball, BBL: Wade Baldwin bei FC Bayern Basketball im Gespräch

Der 24 Jahre alte US-Amerikaner spielte in der vergangenen Saison beim griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus in der EuroLeague. In 18 Minuten Spielzeit machte er durchschnittlich 5,5 Punkte. Zudem gab er 1,8 Assists und holte 1,8 Rebounds.

Baldwin wurde im NBA Draft 2016 von den Memphis Grizzlies an Position 17 gezogen. Nach 36 Spielen in der Saison 2016/17 wurde er 2017 von den Grizzlies entlassen. Für die Portland TrailBlazers machte der Guard in den kommenden beiden Spielzeiten weitere 27 Spiele in der NBA.