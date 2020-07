NBA: Neun weitere Spieler positiv auf Corona getestet

Die NBA kommt weiter nicht zur Ruhe. Bei Tests werden neun Spieler positiv auf Corona getestet. Am 7. Juli gegen die Teams in Orlando in Quarantäne.

In der NBA sind neun weitere Profis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die NBA am Donnerstag mit.

Die Liga will alle Beteiligten ab dem 7. Juli in Orlando/Florida in Quarantäne schicken, ehe ab dem 30. Juli soll in Disney World unter strengen Vorkehrungen der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.