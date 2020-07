FC Schalke 04: David Wagner erklärt Gründe für schwache Rückrunde

Trainer David Wagner teilt in seiner großen Saisonanalyse die verkorkste Spielzeit von S04 in zwei Teile auf und benennt die Schalker Probleme.

"Der letzte Eindruck bleibt haften - und der war schlecht. Ganz schlecht", resümierte Jochen Schneider. Dennoch hält der Sportchef an Coach David Wagner (Vertrag bis 2022) fest. In einem großen Saisonanalyse-Gespräch erklärte Wagner jetzt, wieso seine Mannschaft nach einer starken Hinrunde mit 30 Punkten so dermaßen abstürzte.

Verletzten-Problem!

"Wir haben in dieser Saison mit mehr oder minder zwei verschiedenen Mannschaften gespielt", sagt Wagner. Ein Bruch erfolgte für ihn nach den beiden Berlin-Spielen Ende Januar/Anfang Februar in Bundesliga und DFB-Pokal. In dieser Zeit verletzten sich Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Jonjoe Kenny. Insgesamt stand Wagner in der Tat zu keiner Zeit der volle Kader zur Verfügung.