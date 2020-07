Tennis: French Open mit bis zu 20.000 Zuschauern am Tag

Bei den French Open in Paris sollen pro Tag bis zu 20.000 Zuschauer die Anlage betreten dürfen. So können auch die Abstandsregeln eingehalten werden.

"Die Anzahl der im Stadion erlaubten Zuschauer wird 50 bis 60 Prozent der gewohnten Kapazität betragen, was uns erlaubt, die geltenden Abstandsregeln zu befolgen", hieß es in einem Statement der FFT. Tickets sollen am 9. Juli in den Verkauf gehen.

Nächster Meilenstein für Roger Federer in seiner glorreichen Karriere. Mit dem Final-Einzug in Wimbledon gelang ihm der 101. Sieg auf dem "heiligen Rasen" an der Church Road © Getty Images

US Open ohne Zuschauer

Kurz vor den French Open sollen auch die US Open vom 31. August bis 13. September stattfinden - diese allerdings ohne Zuschauer. Das Turnier von Wimbledon wurde frühzeitig abgesagt. Aktuell pausieren die internationalen Tennistouren und sollen für die Frauen am 3. August in Palermo (Sandplatz) und für die Männer am 14. August in Washington (Hartplatz) nach gut fünfmonatiger Coronapause zurückkehren.