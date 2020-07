PUBG in Pakistan wegen angeblicher Selbstmordgefahr gesperrt

Gestern hat die Pakistan Telecommunication Authority (PTA) via Twitter bekannt gegeben, dass PLAYERUNKNOWN BATTLEGROUNDS (PUBG) vorerst in Pakistan ganzheitlich gesperrt wird.

In ihrem Statement gab die PTA an, dass sie zahlreiche Beschwerden erhalten haben, in denen Bedenken hinsichtlich des Suchtcharakters des beliebten Battle-Royale-Spiels geäußert wurden. Einige dieser Beschwerden sprachen sogar von "Zeitverschwendung", die eine "ernsthafte negative Auswirkung" auf die "physische und psychische Gesundheit von Kindern" habe. Zahlreiche Fälle von Selbstmord seien mit dem Battle-Royale-Spiel in Verbindung gebracht worden, so die PTA weiter.