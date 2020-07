Flashpoint streitet sich mit Spielervereinigung um große Summe

In dem Streit geht es um eine gewaltige Summe und um das Vertrauen in die Spieler-Vereinigung. © Flashpoint

Die Szene-Seite DBLTAP veröffentlichte einen Brief, der von Flashpoint an die Counter-Strike Professional Players Association (CSPPA) geschickt wurde. In dem Brief kündigen Sie an, eine Zahlung von 165.000 US-Dollar für die intellektuellen Rechte der Spieler zurückzuhalten auf die sie sich zuvor geeinigt hatten. Die Forderung entstand während der ersten Saison des Flashpoint Turniers. Flashpoint wirft der CSPPA Untätigkeit vor, die die Liga und den Spielern Einnahmen gekostet habe. Zudem soll es einen Interessenkonflikt und mangelnde Transparenz geben.