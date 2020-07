Schalke 04 mit Jens Buchta: So viel Tönnies steckt im neuen S04-Boss

Buchta als Gegenentwurf zu Tönnies

In der zweiten Reihe fühlt sich der Anzugträger eigentlich wohl. Ein Mann der großen Töne ist Buchta nicht. Er gilt als ruhiger und sachlicher Typ, fast schon fad nennen ihn einige. Ein Geltungsbedürfnis wird ihm nicht nachgesagt. Bei Schalke-Spielen kommt der Jurist kurz vor Anpfiff und geht hinterher auch zeitig. Lange hält er sich nach Spielende nicht in der Loge auf.

Als Rechtsanwalt steht Buchta für strukturiertes und solides Arbeiten. 2004 gründete der gebürtige Essener mit einigen Partnern eine schicke Kanzlei. Die Sozietät mit Sitz in Düsseldorf hat sich auf Fälle im Wirtschaftsrecht spezialisiert. Buchta bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Gesellschaftsrecht und M&A (Mergers & Acquisitions; Unternehmenskäufe, -Fusionen und -Kooperationen). Darüber hinaus, heißt es auf der Kanzlei-Homepage, berät Buchta in bankrechtlichen und bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen.

Von der Erfahrung des Juristen könnte der Schulden-Klub mit seinen 198 Millionen Euro Verbindlichkeiten also durchaus profitieren. Der zweifache Familienvater, der in Kaarst lebt, ist eigenen Angaben zufolge Knappen-Mitglied seit 1980.

In einem Interview mit der NRZ sagte er einmal: "Ich wurde in Essen geboren, das darf man auf Schalke kaum sagen. Ich habe aber die ersten sieben Lebensjahre in der Nähe von Schalke verbracht. Bei uns zu Hause war Schalke immer ein Thema: Großmutter, mein Vater, die ganze Familie. Das hat sich auch bei meinen beiden Kindern fortgesetzt, die sind auch beide schon Mitglied. Wenn man einmal diesen Schalke-Bazillus in sich hat, kommt man davon nicht mehr los."

Buchtas Hoffnung erfüllte sich nicht

Vor zwölf Jahren - Schalke spielte seinerzeit in der Champions League - sagte Buchta auf die Frage, ob Schalke sich den Meistertitel aufgrund der Bayern-Dominanz für die nächsten 20 Jahre abschminken könne: "Ganz so pessimistisch bin ich nicht. Die Kluft ist zwar groß, man sieht, dass Geld doch Tore schießt. Schalke wird sicher zur neuen Saison in neue Spieler investieren. Dann muss man hoffen, dass man eine Mannschaft zusammenstellt, die solche Spiele gewinnt, die am Ende der vergangenen Saison in Bochum und Dortmund nicht gewonnen wurden, und die dann Meister wird. Diese Hoffnung habe ich auch und glaube, dass es innerhalb der nächsten vier, fünf Jahre passen wird. Bayern wird es nicht jedes Jahr machen. Ich weigere mich auch, dies zu glauben."