FIFA TOTW 39 - Unzählige Topstars und ein Münchener Löwe

Das Team of the Week ist zurück und erscheint wieder in den gewohnten wöchentlichen Abständen. Dieses Mal wieder mit unzähligen Top-Stars...und einem Münchener Löwen.

So auch in der virtuellen Fußball-Welt von FIFA20, bei dem das wöchentlich erscheinende Team of the Week (TOTW) nach überstandener Coronapause wieder für reichlich Abwechslung sorgt. Im TOTW stehen jeweils die Spieler, die sich am vergangenen Spieltag durch herausragenden Leistungen hervorgetan haben. Für jeden dieser Spieler erscheint eine im FIFA Ultimate Team Modus (FUT) nutzbare Spielerkarte, deren Werte im Vergleich zur schon bestehende Basiskarte erhöht wurden.