Finale im DFB-Pokal gegen Bayern: Paulinho von Bayer Leverkusen mit Kreuzbandriss

Der Pokal-Finalist muss im Spiel gegen den FC Bayern (Sa. ab 20 Uhr im LIVETICKER) und weit darüber hinaus ohne Offensivspieler Paulinho auskommen. Der Brasilianer zog sich im Mannschaftstraining am Dienstag einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird am Freitag in Innsbruck operiert.