Leroy Sané, Manuel Neuer, Lewandowski? Das sind Bayerns Insta-Könige

Jetzt ist es fix: Leroy Sané wechselt zum FC Bayern. In seiner Karriere konnte er bereits Millionen von Fans gewinnen. Welcher Bayern-Profi ist der größte Instagram-Star?

Leroy Sané ist endlich in München angekommen . Neben sportlicher Klasse bringt der Nationalspieler auch jede Menge Glamour zum FC Bayern mit.

Coutinho führt Liste an

Der Brasilianer machte sich bereits in England beim FC Liverpool viele Freunde, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Der FC Bayern einigte sich mit dem 28-Jährigen auf eine Verlängerung des Leihvertrages, damit er bis Ende August in der Champions League für die Roten an den Start gehen kann.