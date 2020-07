Bundesliga, Relegation: Glatzel über Werder Bremen - 1. FC Heidenheim

Vor dem ersten Relegationsspiel bei Werder Bremen spricht der frühere Heidenheimer Robert Glatzel bei SPORT1 und glaubt an ein Wunder für seinen Ex-Klub.

Zwei Jahre spielte der gebürtige Münchner beim FCH - von 2017 bis 2019. In dieser Zeit traf der 1,93 Meter große Mittelstürmer in 24 Spielen zehn Mal. Unvergessen bleibt sein Auftritt mit dem FCH im Pokal-Viertelfinale vor gut einem Jahr, als er bei der 4:5-Niederlage einen Dreierpack schnürte.



Bei den Heidenheimern hatte Glatzel seinen Durchbruch als Profi. Nach seiner erfolgreichen Zeit an der Benz wechselte er im vergangenen Sommer zum walisischen Zweitligisten Cardiff City, unterschrieb dort einen Dreijahresvertrag.