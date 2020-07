Das sind die 16 Teams für die DreamHack Open Summer EU & NA

Die Veranstalter haben die komplette Liste der Teams für die DreamHack Open Summer 2020 veröffentlicht. In Europa und Nordamerika sind jeweils acht dabei.

Die DreamHack Open Summer starten am 08. August und werden online ausgespielt. Daher gibt es zwei Regionen, Nordamerika und Europa. 90.000 US-Dollar Preisgeld stehen zur Vergabe und es nehmen insgesamt 16 Teams teil, acht je Region. Zwölf dieser Teams wurden vom Veranstalter eingeladen, zwei Teams je Region konnten sich ihren Platz über den Qualifier erspielen.

Die Europäischen Teams

Den regionalen Qualifier in Europa konnten OG und Endpoint für sich entscheiden. Das Event an dem acht Teams teilnahmen fand am vergangenen Sonntag statt. Eingeladen sind sechs weitere Teams. Zur Freude der deutschen Fans sind auch BIG dabei, die aktuell auf dem 7. Platz der Weltrangliste stehen und nach ihrem Sieg bei den DreamHack Masters Spring als Favorit für den Turniersieg gelten.