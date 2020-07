Liverpool-Coach Jürgen Klopp ist vor Duell mit ManCity inspiriert von All Blacks

Vor dem ersten Spiel als feststehender Meister hält Liverpool-Coach Jürgen Klopp die Motivation bei seinem Team hoch. Die Inspiration dafür holt er sich bei den All Blacks.

Vor dem Gastspiel beim entthronten Meister Manchester City (ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) sagte der Coach der Reds: "Wir fühlen uns, als ob wir noch mittendrin in einer Aufgabe sind, und nicht am Ende. Wir müssen bis zu unserem Karriereende alles geben. So lange man dieses Trikot trägt, sind weniger als 100 Prozent nicht erlaubt."