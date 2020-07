BVB: Guardiola schreibt Jadon Sancho für ManCity ab

"Er hat sich entschieden zu gehen. Also warum sollte er sich entscheiden zurückzukommen?", antwortete Guardiola bei einer Pressekonferenz auf die Frage, ob der Torjäger des BVB als Ersatz für Leroy Sané in Frage komme.

BVB will Jadon Sancho nicht hergeben

Der in London geborene Sancho war zwischen 2015 und 2017 in der Jugend von ManCity aktiv, bevor es ihn in die Bundesliga zog. Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2022, über einen vorzeitigen Verkauf wurde aber immer wieder spekuliert.