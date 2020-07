Svetlana Gnezdilov: Tiefer Fall einer Rekord-Leichtathletin

Svetlana Gnezdilov ist bis heute die erfolgreichste Siebenkämpferin in ihrer Wahlheimat Israel. Nun wird ihr Zwangsprostitution im großen Stil vorgeworfen.

Bis heute ist sie in ihrer Disziplin die erfolgreichste Athletin in ihrer Wahlheimat Israel.

Mit 6031 Punkten hält Svetlana Gnezdilov den nationalen Rekord im Siebenkampf. Die gebürtige Ukrainerin war 1996 eingebürgert worden, nahm an mehreren Europameisterschaften und Weltmeisterschaften teil.

Nun jedoch ist sie aus ganz anderen, trüben Gründen in den Schlagzeilen: Gnezdilov sitzt wegen Menschenhandel und Prostitution in Untersuchungshaft, auch Geldwäsche wird ihr vorgeworfen. Sie soll ein Bordell-Netzwerk betrieben haben und junge Mädchen zur Sexarbeit gezwungen haben. Angeblich soll die Ex-Athletin junge Frauen angeworben haben, die in Israel als Prostituierte arbeiten mussten - und das im großen Stil.