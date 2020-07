MLB: Bobby Bonilla - New York Mets mit kuriosem Vertrag - Millionen am 1. Juli

Gemachter Mann mit alljährlichem Geldsegen von den New York Mets: Bobby Bonilla © Getty Images

C. Paschwitz

Jedes Jahr am 1. Juli bekommt Bobby Bonilla von den News York Mets eine Millionen-Zahlung - dabei spielt er seit bereits zwei Jahrzehnten gar nicht mehr.

Dieser 1. Juli ist kein Geburtstag, sondern der alljährlich an diesem Datum sich wiederholende Bobby-Bonilla-Tag. Für besagten Bobby Bonilla ist er wohl auch viel besser als jeder Geburtstag - weil nämlich Mega-Zahltag.

Doch der Reihe nach: Seit 2011 erhält Bonilla von den New York Mets jedes Jahr am 1. Juli einen Scheck in Höhe von exakt 1.193.248,20 Dollar - und das, obwohl er für die Franchise letztmals 1999 aufgelaufen war.