Handball, Champions League: Gruppen mit THW Kiel und Flensburg ausgelost

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt bekommen es in der Champions League mit starken Gruppengegnern zu tun © Imago

Die Auslosung für die Champions-League-Saison 2020/21 ist abgeschlossen. Auf den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt warten in ihren Gruppen starke Gegner.

Der THW Kiel trifft in Gruppe B unter anderem auf Königsklassen-Rekordchampion FC Barcelona und den ungarischen Topklub Veszprem HC. Der deutsche Meister sprach in einer Mitteilung von einer "Hammergruppe".

Flensburg bekommt es unter anderem mit Vardar Skopje (Nordmazedonien) und dem französischen Meister Paris Saint-Germain zu tun. Die Gruppenphase soll nach dem Plan der EHF am 16. September starten und bis März 2021 abgeschlossen sein. Nach den Playoffs und den Viertelfinalspielen steigt das "Final 4" am 12. und 13. Juni in Köln.