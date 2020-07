Manchester United dank Fernandes, Pogba und Greenwood in Topform

Es waren in der Saison 2019/20 gerade mal neun Spieltage in der Premier League gespielt, da schrieben britische Zeitungen bereits das "schlechteste Manchester United der Geschichte" in Grund und Boden.

Doch rund neun Monate später stellt sich die Situation ganz anders dar. ManUnited ist mittendrin im Rennen um die Champions League. Zwar sind die Red Devils auf weitere Patzer von Leicester oder Chelsea angewiesen (wie am Mittwoch passiert), doch als Fünfte befinden sie sich in Lauerstellung. ( Tabelle der Premier League )

Bruno Fernandes für ManUnited schon Gold wert

Fünf Treffer und drei Vorlagen stehen in acht Premier-League-Spielen zu Buche. Bei Brighton & Hove Albion (3:0 für Manchester United) am Dienstag schnürte er den ersten Doppelpack für seinen neuen Klub.

Solskjaer lobt Youngster Greenwood

PLATZ 7, JUVENTUS TURIN - 35 Millionen Euro: Juve holte zwar nur einen neuen Spieler, diesen ließ sich der italienische Rekordmeister aber etwas kosten. Der 19 Jahre alte Dejan Kulusevski wird künftig das Trikot von Juventus tragen. 35 Millionen Euro flossen für den Schweden an Atalanta Bergamo. Bis Saisonende ist er aber noch an Parma verliehen © Getty Images

PLATZ 12, WEST HAM UNITED - 30,5 Millionen Euro: Die Hammers holten Jarrod Bowen (21,3 Mio.) von Hull City. Zudem kam der erfahrene Torwart Darren Randolph (4,7 Mio.) und per Leihe Tomas Soucek (Leihgebühr: 4,5 Mio.). Mit den drei Neuen will West Ham den Abstieg verhindern © Getty Images

PLATZ 14, FC FULHAM - 26,6 Millionen Euro: Auch ein Zweitligist hat es in die Top-20 geschafft. Mit Bobby Reid (im Bild/ 8,9 Mio.), der zuvor schon ausgeliehen war, und Michael Hector (5,9 Mio.) nahm Fulham zwei Jamaikaner unter Vertrag. Zudem kam Ivan Cavaleiro (11,8 Mio.) von den Wolves. Mit den Neuzugängen soll der Aufstieg in die Premier League realisiert werden © Getty Images

PLATZ 15, AC FLORENZ - 24 Millionen Euro: Für Sofyan Amrabat (r.) blechte die Fiorentina 20 Millionen Euro an Hellas Verona. Zudem kamen Patrick Cutrone (3 Millionen Euro) und den Brasilianer Igor per Leihe (1,5 Millionen Euro) © Getty Images

ManUnited-Legende Sir Alex Ferguson hatte Greenwood bereits vor Jahren eine große Karriere prophezeit. Offenbar wird er recht behalten. Seine sechs Saisontore sind so viele wie von keinem anderen U19-Spieler von United seit Wayne Rooneys neun Treffern in der Saison 2003/04.

Pogba wie ein Neuzugang

Leroy Sané und der FC Bayern - eine Beziehung, die schon kompliziert ist, bevor sie überhaupt angefangen hat. Beinahe täglich gibt es neue Wasserstandsmeldungen. Ein Transfer scheint weiterhin im Bereich des Möglichen, zieht sich aber mittlerweile "wie Kaugummi" © Getty Images

Die Sané-Saga ist dabei bei weitem nicht einzigartig. In der jüngeren, aber auch älteren Vergangenheit kam es immer wieder zu wochenlangem Tauziehen - oft bis kurz vor Schließung des Transferfensters. SPORT1 zeigt die größten Kaugummi-Wechsel © SPORT1-Montage/Getty Images/Imago

ANTOINE GRIEZMANN: Eine andere Transfer-Saga hat diesen Sommer endlich ihren Abschluss gefunden: Antoine Griezmann wechselte für 120 Millionen Euro von Atlético Madrid zu seinem "Traumverein" FC Barcelona. Die Klubs streiten sich aktuell jedoch noch um die exakte Summe, da die Katalanen sich nicht an die Verhandlungsfrist gehalten haben sollen © Getty Images

Dabei bekundete Griezmann erst im vergangenen Sommer via emotionaler Videobotschaft seine große Liebe und Zuneigung zu seinem Ex-Verein Atlético - die ihm diese mit einem geschätzten Jahressalär von 20 Millionen Euro versüßten. Zuvor stand immer wieder ein Wechsel zu den Katalanen im Raum. Ein Jahr und viel Theater später wurde ihm sein Wechselwunsch gewährt © Getty Images

Anzeige

EDEN HAZARD: Schon nach der WM 2018 drängte der Belgier auf einen Wechsel zu seinem Idol Zinédine Zidane und Lieblings-Verein Real Madrid. Aufgrund zu hoher Ablöseforderungen seitens des FC Chelsea scheiterte der Deal jedoch - um im Sommer 2019 doch über die Bühne zu gehen. Zur Freude des 28-Jährigen und 50.000 Real-Fans im Bernabéu © Getty Images

MATTHIJS DE LIGT: Agent Cristiano? CR7 höchstpersönlich soll dem wohl heißesten Eisen des Transfersommers 2019 einen Juve-Wechsel schmackhaft gemacht haben. Wohl jeder Top-Klub in Europa hatte sich zuvor ebenfalls die Finger nach dem 19 Jahre alten Jahrhunderttalent geleckt © Getty Images

Sein eigentlicher Agent Mino Raiola bringt ihn nun erstmal in Italien unter - Fortsetzung folgt gewiss. Ein anderer Raiola-Schützling bestimmt derweil aktuell die Schlagzeilen in sämtlichen Sportzeitungen Spaniens © Getty Images

PAUL POGBA: Real will Pogba, Pogba will zu Real - und Landsmann Zidane. United will seinen Superstar jedoch nicht kampflos aufgeben und fordert laut verschiedenen Medienberichten zwischen 150 und 180 Millionen Euro Ablöse - (noch) zu viel für die Königlichen © Getty Images

Anzeige

Die "Red Devils" selbst mussten für die Rückkehr ihres Eigengewächses, das in jungen Jahren an Juventus Turin verscherbelt wurde, im Jahr 2016 ebenfalls ordentlich Kohle hinblättern: 105 Millionen Euro plus kolportierte 25 Millionen Beraterhonorar für Raiola sollen es am Ende gewesen sein. Barca hatte ein Vorkaufsrecht, auch die Königlichen waren wohl bereits dran © Getty Images

ADRIEN RABIOT: Der Mittelfeldspieler lehnte ein Vertragsverlängerung bei PSG ab, die Franzosen verbannten ihr Eigengewächs in der Folge auf die Tribüne. Halb Europa wurde danach auf den ablösefreien Rabiot aufmerksam © Getty Images

United soll er zugesagt haben, genauso wie den Königlichen und auch beim FC Bayern war er wohl mal ein Thema. Letztendlich einigte sich Rabiot mit Juventus Turin, die schon öfter ein Näschen für ablösefreie Spieler bewiesen haben - und möglicherweise eine ausgeprägte Handgeld-Mentalität © Getty Images

MARTIN HINTEREGGER: Vom FCA an die Eintracht ausgeliehen, spielte der Österreicher eine überragende Rückrunde für die Hessen. Danach entbrannte ein regelrechter Kampf um den Defensivspezialisten, #FreeHinti wurde zum Symbol. Die Frankfurter überwiesen schlussendlich 12 Millionen Euro Friedens-Gebühr nach Augsburg © Getty Images

Anzeige

BENITO RAMAN: Nach wochenlangem Hin und Her ist nun auch der Raman-Deal zum FC Schalke endlich fix. Zuvor bestimmte eine Schlammschlacht in den Medien das Geschehen. Fortuna-Coach Funkel machte sich über Schalkes Angebot lustig, Ramans Berater unterstellte den Düsseldorfern Lügen. Ende gut, alles gut © Getty Images

ANTHONY MODESTE: In Köln und China spielte sich in den vergangenen Jahren eine der wildesten Transfer-Geschichten überhaupt ab. Modeste roch zunächst das große Geld im Reich der Mitte, wurde vorerst ausgeliehen, um im Anschluss für 29 Millionen Euro zu wechseln © Getty Images

Eineinhalb Jahre später hatte er dann schon wieder genug von China und heuerte wieder beim 1. FC Köln an - jedoch mit Verspätung. Sein Ex-Verein Tianjin Tianhai und der Franzose stritten sich um 30 Millionen Euro. Die Spielgenehmigung durch die FIFA wurde erst im Februar 2018 erteilt © Getty Images

OUSMANE DEMBÉLÉ: Nach einem bärenstarken Premieren-Jahr beim BVB klopfte der FC Barcelona mit frischem Neymar-Geld an - und der Franzose wollte einen Wechsel mit aller Macht erzwingen. Nach wochenlangen Verhandlungen inklusive Trainingsstreik gab der BVB nach - für das Schmerzensgeld von 105 Millionen Euro plus Bonuszahlungen © Getty Images

Anzeige

KEVIN DE BRUYNE: Nach ewigem Gezerre um den "Fußballer des Jahres" einigten sich der VfL Wolfsburg und Manchester City schließlich auf die damalige Rekord-Summe von 74 Millionen Euro kurz vor Ende der Transferperiode © Getty Images

EDIN DZEKO: Ebenfalls im Jahr 2015 zog es diesen City-Profi weg von der Insel. Nicht mehr gänzlich gesetzt in der ersten Elf, wollte der Bosnier die Luftveränderung. Insbesondere die Gehaltsverhandlungen mit der Roma waren beschwerlich, am Ende verzichtete Dzeko auf einen Teil seines alten Gehalts bei den Citizens und ging in die ewige Stadt © Getty Images

ROBERT LEWANDOWSKI: Die Bayern wollten dem aufstrebenden BVB seinen Toptorjäger schon nach der Saison 2013/14 wegschnappen, Hans-Joachim Watzke und Co. verweigerten jedoch einen Transfer. Der Rekordmeister bewies Geduld und sicherte sich ein Jahr später die Dienste des Polen für lau © Getty Images

GARETH BALE: 2013 durchbrach Real Madrid zum ersten Mal überhaupt die 100-Millionen-Marke. Nach langem Hin und Her mit Spurs-Boss und Verhandlungs-Genie Daniel Levy wechselte der Linksfuß kurz vor Ende des Transfer-Fensters doch noch nach Madrid © Getty Images

Anzeige

In diesem Jahr bahnt sich eine ähnliche Saga an - diesmal jedoch mit anderen Vorzeichen: Real will seinen Topverdiener händeringend loswerden. Agent Barnett und sein Schützling weigern sich jedoch und drohen damit den Vertrag bis 2022 auszusitzen - und sich mit Golf die verbleibende Zeit zu vertreiben. Ein Wechsel nach China platzte zuletzt, Ausgang offen © Getty Images

ANDRÉ SCHÜRRLE: Zur Saison 2013/14 war es endlich soweit: Der Außenstürmer von Bayer 04 Leverkusen wechselte in die Premier League zum FC Chelsea. Schon ein Jahr zuvor bemühten sich die Blues um Schürrle, das zweite Angebot fiel niedriger aus, trotzdem ließ Bayer ihn ziehen. Schürrle bezeichnete das lange Warten damals als "brutal" © Getty Images

JAVI MARTÍNEZ: Trotz festgeschriebener Ausstiegsklausel verweigerten die Bilbao-Offiziellen im Jahr 2012 sämtliche Gespräche mit dem FC Bayern. Daraufhin sollte Martinez die 40 Millionen Euro persönlich an seinen Verein überweisen, am Ende einigten sich beide Vereine dann doch zwei Tage vor Transferschluss © Getty Images

CESC FABREGAS: Der Spanier, ausgebildet in Barcelonas Jugendakademie La Masia, strebte nach erfolgreichen Jahren in Englands Hauptstadt eine Rückkehr in die Heimat an. Dieses Unterfangen gestaltete sich jedoch schwerer, als erwartet © Getty Images

Anzeige

Nach mehreren vergeblichen Versuchen in den Vorjahren konnte im Spätsommer 2011 endlich Vollzug vermeldet werden. Rund 40 Millionen Euro ließ sich Barca die Rückholaktion damals kosten © Getty Images