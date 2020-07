NHL: Leon Draisaitl darf bei Re-Start auf Heimspiele in Edmonton hoffen

Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll Edmonton neben Toronto eine von zwei sogenannten "Hub Cities" (zentrale Spielorte) sein, in denen die NHL die Spielzeit mit erweiterten Playoffs zu Ende bringen will.

Die Trainingslager werden am 10. Juli für die 24 NHL-Teams eröffnet, die am Restart der Liga beteiligt sein sollen. Die Liga plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Hub Cities in geschützten Umgebungen, jeweils eine für 12 Klubs der Eastern und 12 Klubs der Western Conference.