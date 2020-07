2. Bundesliga: HSV-Machtkampf um Kühne, Jansen, Schäfer, Schulz

Der HSV kommt auch hinter den Kulissen nicht zur Ruhe. Nachdem Investor Klaus-Michael Kühne wohl seine Anteile verkaufen will, entbrennt ein neuer Machtkampf.

Aufsichtsrat gegen Präsidium, neuer Machtkampf beim HSV: Der Hamburger SV steht nach dem erneut verpassten Aufstieg in die Bundesliga vor einer ungewissen Zukunft.

Im Hintergrund ist in den Gremien des HSV nach Informationen von SPORT1 deshalb ein Richtungsstreit entbrannt, der den Klub in zwei Fraktionen teilt.

Kühne will Anteile verkaufen

Finanzvorstand Frank Wettstein und Aufsichtsratschef Marcell Jansen haben bislang ein enges Verhältnis zu Investor Kühne gepflegt und wollen versuchen, den Milliardär umzustimmen. Kühne hat den Vertrag über das Namensrecht am Stadion nicht verlängert und möchte darüber hinaus seine Anteile in Höhe von 20,57 Prozent an der ausgegliederten Profifußballabteilung HSV Fußball AG verkaufen.