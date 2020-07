Clemens Tönnies rät Schalke 04 zur Ausgliederung der Profi-Abteilung

"Schalke 04 kommt für eine positive Zukunft an einer Ausgliederung nicht vorbei", sagte Tönnies am Mittwoch den Zeitungen der Funke-Mediengruppe .

Tönnies geht ohne Groll

Zu seinem Abschied, den der milliardenschwere Fleischfabrikant nach großem Druck von außerhalb am Dienstag verkündet hatte, sagte Tönnies den Funke-Blättern: "Ich gehe total ohne Groll. Ich habe die schönste Zeit meines Lebens mit Schalke 04 verbracht, ich hatte wegen Schalke 04 auch viele schlaflose Nächte. Aber ich möchte keinen Tag in all den Jahren missen."