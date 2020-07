FC Barcelona: Setién am Pranger - Ärger um Griezmann - Messi schwächelt

Antoine Griezmann saß zuletzt zwei Mal in Folge 90 Minuten auf der Bank © Imago

Für Barca-Trainer Quique Setién wird die Luft immer dünner. Ärger um Antoine Griezmann und ein nicht so treffsicherer Lionel Messi machen ihm das Leben schwer.

Sportlich läuft es insbesondere seit dem Restart von La Liga nicht rund, aus einem Vorsprung in der Meisterschaft ist ein Ein-Punkt-Rückstand auf Real Madrid geworden, der am Donnerstag sogar auf vier anwachsen könnte. (La Liga: Real Madrid - FC Getafe am Donnerstag ab 22 Uhr im LIVETICKER)