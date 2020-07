Lars Windhorst investiert weitere 150 Millionen Euro in Hertha BSC

Gute Nachrichten für die Verantwortlichen von Hertha BSC. Investor Lars Windhorst kündigt eine weitere üppige Finanzspritze für den Hauptstadtklub an.

Wie die Berliner am Mittwoch mitteilten, investiert Windhorst mit seiner Firma Tennor Holding weitere 150 Millionen Euro als Eigenkapital in die Hertha BSC GmbH & Co. KgaA und stockt seine Anteile damit auf 66,6 Prozent auf.