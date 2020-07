FC Schalke 04: Hertha BSC heiß auf Weston McKennie

Wie SPORT1 erfuhr, will Weston McKennie den FC Schalke 04 gerne verlassen - und Hertha BSC ist jetzt in den Poker um den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler eingestiegen.

Lockt Labbadia McKennie zu Hertha BSC?

Klar ist: McKennie wäre bei einem guten Angebot durchaus wechselbereit. Schalke hat in einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag öffentlich sein Europa-Ziel nach unten korrigiert. Und auf Mittelmaß hat der ambitionierte Profi, der auch weiterhin mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt, wohl wenig Lust. Zudem störte es den Spieler, dass er in der Vergangenheit kaum mehr auf seiner eigentlichen Position auf der Acht zum Zuge kam.