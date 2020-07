Trainer Pep Guardiola von Manchester City verabschiedet Leroy Sané zum FC Bayern

"Es sieht so aus, als würde er nach München gehen", sagte Guardiola am Mittwoch, noch seien aber ein paar Details des Wechsels zu klären.

Sané schon am Abend in München

Sané wird nach SPORT1-Informationen am Mittwochabend in München eintreffen und dort am Donnerstag die obligatorische medizinische Untersuchung absolvieren. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll einen Fünfjahresvertrag bis 2025 erhalten, die Ablösesumme zunächst 49 Millionen Euro (plus bis zu elf Millionen Boni) betragen.