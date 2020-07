Dopa(pp)-Aktion: Letzte Chance - Ihr Gesicht im CHECK24 Doppelpass

Alle, die bis jetzt noch nicht dabei waren, ihr Gesicht aber schon immer einmal im Doppelpass sehen wollten, haben noch eine Chance. Zum letzten Mal bietet SPORT1 am kommenden Sonntag bei der Dopa(pp)-Aktion in Kooperation mit ligaportal.at 100 Plätze auf der Tribüne im Hilton Munich Airport an. Und das Beste: Der komplette Erlös geht an einen guten Zweck!