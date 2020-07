Anzeige

FC Schalke 04: Vorstand verkündet Sparkurs - Europa nicht mehr das Ziel Die neue Schalker Zeitrechnung

Schalke-Trainer David Wagner (l.) blieb mit seinem Team 16 Bundesligaspiele in Folge sieglos © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Getty Images/Imago

P. Berger

Nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies und durch die Folgen der Coronakrise richtet sich der FC Schalke neu aus. Europa rückt in die Ferne.

Der Pressekonferenz-Raum im Bauch der Schalker Veltins-Arena war bis auf den letzten Platz gefüllt. Rund 60 Pressevertreter waren - unter strenger Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen - zur großen Saisonanalyse einer in vielerlei Hinsicht katastrophalen Saison gekommen.

Die beiden Vorstände Alexander Jobst (Marketing) und Jochen Schneider (Sport) sowie Trainer David Wagner waren sich einig: So wie bisher kann es nicht weitergehen!

Anzeige

Nach einer Horror-Rückrunde mit nur einem Sieg aus 17 Spielen und den vielen Problemen abseits des Rasens (Tönnies-Rücktritt, Härtefall-Antrag, Entlassung von Nachwuchsfahrern) wird auf Schalke nun eine neue Zeitrechnung eingeleitet. "Der heutige Tag ist eine Zäsur für Schalke", sagte Jobst. "Ein 'Weiter so' wird es und kann es hier nicht geben!" Und Schneider pflichtete ihm bei: "Träumen dürfen wir nicht mehr. Es ist eine Zäsur, eine neue Zeitrechnung."

Was aber bedeutet das genau für den einst so ruhmreichen Kohle-Klub, der sich in der größten Krise seiner jüngeren Vereinsgeschichte befindet? SPORT1 blickt voraus.

Nur noch Mittelmaß statt Europa!

Schalke bekommt die sportlichen Misserfolge der letzten Jahre knallhart zu spüren. Ein Grund, weshalb die Bosse das Europa-Ziel abschreiben. Schneider: "In den letzten vier Jahren haben wir drei Mal das internationale Geschäft verfehlt. Dadurch sind uns enorme Einnahmen weggefallen."

Den Krisen-Klub plagen aktuell Schulden in Höhe von fast 200 Millionen Euro. Deshalb sagt Jobst: "Wir werden unsere sportlichen Ziele für die nächsten zwei, drei Jahre ändern. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir mit sinkenden Personalkosten demnächst Europa erreichen. Wir müssen unsere Ziele kurz- und mittelfristig anpassen."

Heißt: Schalke versinkt künftig wohl im grauen Mittelmaß. Jobst sagt aber auch: "Dieser Klub ist auf das internationale Geschäft ausgerichtet und soll seinen grundsätzlichen Ansprüchen, ein großer Klub zu sein, bald auch wieder nachkommen."

Keine Top-Spieler mehr!

Die Coronakrise hat Schalke die Augen geöffnet: Der Revierverein ist zum Sparen verdammt. Für seine knapp 600 Mitarbeiter gaben die Knappen zuletzt 124 Millionen Euro aus – zwei Drittel davon fielen allein auf den Profi-Kader. Deshalb wird ab sofort eine Gehaltsobergrenze eingeführt.

Schneider: "Das Lizenzspieler-Budget ist der größte Hebel. Natürlich müssen wir uns darüber Gedanken machen. Es ist überall bekannt, dass man hier auf Schalke nicht gerade wenig verdient. Wir müssen nachhaltig wirtschaften und gewisse Grenzen einhalten. Intern gibt es Richtlinien, die wir uns auferlegt haben."

Anzeige

Der FC Schalke 04 steht durch die Coronakrise vor dem finanziellen Kollaps, erwartete schon vor der Epidemie ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe. Teure Fehler der Vergangenheit schlagen nun doppelt durch. SPORT1 zeigt chronologisch, wie es mit S04 so weit kommen konnte © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago FELIX MAGATH: Seit September 2011 leistete sich S04 insgesamt elf Trainerwechsel. Magath kam 2009 zu den Knappen, da hatte er mit dem VfL Wolfsburg gerade sensationell die Meisterschaft gewonnen. Im März 2011 wurde der Trainer und Manager in Personalunion von seinen Aufgaben entbunden, kündigte daraufhin und ging zurück nach Wolfsburg © Getty Images IVAN RAKITIC: Auch wenn Leistungsträger wie Raúl oder Klaas-Jan Huntelaar kamen und auch ein gewisser Julian Draxler zu den Profis - in Magaths Schalke-Zeit fallen einige fragwürdige Personalentscheidungen. So gab man 2011 Ivan Rakitic für nur 2,5 Millionen Euro an den FC Sevilla ab - in Spanien reifte der Kroate zum Weltklassespieler und gewann mit dem FC Barcelona die Champions League und vier Meistertitel © Getty Images ALI KARIMI: Für Rakitic oder auch Jose Manuel Jurado kamen - wenn auch ablösefrei - Spieler wie der Bayern-Flop Karimi. Der Iraner sah in einem halben Jahr ganze 28 Bundesliga-Minuten, bot Magaths Kritikern aber Angriffsfläche für Spott © Getty Images Anzeige ANGELOS CHARISTEAS: Auch den damals vereinslosen Griechen holte Magath im Winter 2011. Vier Bundesliga-Einsätze und ein Tor waren seine Bilanz. Auf der Gegenseite ging beispielsweise Kevin Kuranyi im Sommer 2010 ablösefrei zu Dinamo Moskau © Getty Images ROBERTO DI MATTEO: Als Interimstrainer wurde er mit Chelsea sensationell Champions-League-Sieger in München, im Oktober 2014 ersetzte er den beurlaubten Jens Keller als Schalke-Coach. Trotz Vertrages bis 2017 trat er schon im Mai 2015 zurück © Getty Images ANDRÉ BREITENREITER: Nur eine Saison schaffte Di Matteos Nachfolger, der schon vor dem letzten Bundesligaspiel 2016 seine vorzeitige Freistellung kommunizierte. Auch sein Vertrag wäre eigentlich bis 2017 gelaufen © Getty Images KAAN AYHAN: Ein wiederkehrendes Leidensmuster auf Schalke gerade in jüngerer Vergangenheit: Leistungsträger und/oder Toptalente gehen für keine oder kaum Ablöse weg. Letzteres trifft auf Ayhan zu: Er reifte in Düsseldorf zur Stammkraft und zum türkischen Nationalspieler – wurde 2016 für eine halbe Million quasi verschenkt © Getty Images Anzeige JOEL MATIP: Ein weiterer wichtiger Abgang 2016, Matip zieht ablösefrei weiter zum FC Liverpool - wo er mit Jürgen Klopp später die Champions League gewinnen sollte © Getty Images BREEL EMBOLO: Vom Glück verfolgt ist Schalke auf dem Transfermarkt auch als Käufer nur bedingt. Der Schweizer Embolo kam 2016 für die vereinsinterne Rekord-Summe von rund 26 Millionen Euro, kam in Königsblau auch wegen Verletzungen nie wirklich in Tritt und ging 2019 für 10 Millionen Euro nach Gladbach © Getty Images MARKUS WEINZIERL: Genau eine Saison betrug die Amtszeit von Breitenreiter-Nachfolger Weinzierl, dem 2017 Platz 10 in der Liga zum Verhängnis wurde. Der bis 2019 laufende Vertrag wurde im Sommer 2018 aufgelöst, statt drei Millionen soll Weinzierl dadurch noch 1,5 Millionen Abfindung bekommen haben © Getty Images SEAD KOLASINAC: Mehr aus der Kategorie "Leistungsträger ohne Gegenwert verloren" - 2017 wechselt der bosnische Nationalspieler ablösefrei zum FC Arsenal © Getty Images Anzeige ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Im selben Sommer, ebenfalls in die finanzstarke Premier League, verabschiedet sich der Angreifer und Nationalspieler Kameruns. Den Ex-Mainzer zieht es zu Stoke City, aktuell spielt er für Paris Saint-Germain © Getty Images YEVHEN KONOPLYANKA: Auf der Gegenseite leistet sich Schalke auch teure Missverständnisse - wie den ukrainischen Flügelflitzer. Konoplyanka kam 2017 für 12,5 Millionen Euro aus Sevilla und wurde zwei Jahre später für 1,5 Millionen Euro nach Donezk abgegeben © Getty Images DOMENICO TEDESCO: Vom einstigen Heilsbringer, der Schalke 2018 zur Vize-Meisterschaft führte und sich damit eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022 verdiente, trennte sich Schalke schon im März 2019 wieder (sieben Monate nach der Verlängerung). Nach einem 0:7 in der Champions League bei Manchester City und Platz 14 in der Liga wurde er freigestellt © Getty Images LEON GORETZKA: Im Mittelfeld unter Tedesco blühten vor allem zwei junge Deutsche auf - einer von ihnen war Goretzka. Eine Vertragsverlängerung mit dem dynamischen Nationalspieler gelang nicht, 2018 ging er ablösefrei zum FC Bayern © Getty Images Anzeige MAX MEYER: Auch der von Tedesco zum defensiven Mittelfeldspieler umgeschulte Meyer ist 2018 ohne Gegenwert weg, heuert bei Crystal Palace in der Premier League an © Getty Images SEBASTIAN RUDY: Dafür holte Schalke im Sommer 2018 für 16 Millionen Euro den Nationalspieler von den Bayern. Er wurde nie die erhoffte Verstärkung, aktuell an Hoffenheim verliehen - den Einkaufspreis dürfte S04 für ihn nicht mehr bekommen © Getty Images ALEXANDER NÜBEL: Der vorerst letzte ablösefreie Verlust eines Leistungsträgers auf Schalke. Nübel wagt im Sommer 2020 den Sprung zum FC Bayern, umgeben von allerlei Nebengeräuschen und dem Verlust seines Stammplatzes bei den Königsblauen © Getty Images Übrigens: Die momentan verliehenen Sebastian Rudy, Ralf Fährmann, Nabil Bentaleb und Mark Uth verdienen zusammen knapp 20 Millionen Euro im Jahr © Getty Images

Neuzugänge, die "mit kleinem Geldbeutel" (Schneider) geholt werden sollen, sollen demnach künftig nicht mehr als 2,5 Millionen Euro Grundgehalt pro Jahr verdienen. Damit stünde Schalke im liga-internen Gehalts-Ranking immer noch auf Platz 6. Aktuell verdienen alleine die Rückkehrer Ralf Fährmann, Nabil Bentaleb, Sebastian Rudy, Mark Uth sowie Amine Harit, Salif Sané, Omar Mascarell, Matija Nastasic, Weston McKennie und Bastian Oczipka mehr.

Eine Obergrenze bedeutet aber auch: Top-Spieler wird man künftig kaum mehr nach Schalke losten können. Schwierig wird es zudem, gute Spieler (wie beispielsweise Suat Serdar) auf lange Sicht zu halten.

Um dem finanziell arg gebeutelten Klub zu helfen, werden die Spieler übrigens weiterhin auf Teile ihres Gehalts verzichten. "Wir kommen nicht um den Kompromiss eines weiteren Gehaltsverzichts umher", betont Schneider.

Talente statt Stars!

Statt auf große Namen wird Schalke künftig auf Talente aus dem eigenen Nachwuchs setzen.

Mit Levent Mercan, Can Bozdogan und Malick Thiaw gehören bereits drei Nachwuchsspieler dem Profi-Kader an. "Wir werden auch in Zukunft nachhaltig in die Knappenschmiede investieren", sagt Schneider. "Das ist alternativlos für uns!"

Maximale Transparenz!

Jobst machte deutlich: "In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen. Das darf uns in Zukunft nicht passieren. Wir wissen, dass wir sehr viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt haben und dass uns viele Fans den Rücken zugekehrt haben."

Den verspielten Kredit bei den "Millionen Fans, die enttäuscht wurden" will Schalke künftig "mit vollständiger Transparenz" und "im direkten Dialog" zurückgewinnen.

Anzeige

NRW bürgt wohl mit 40 Mio. für S04

Auf der Pressekonferenz war davon allerdings noch nicht viel zu sehen. Vielen offenen Fragen (NRW-Landesbürgschaft, Umstrukturierung im Vorstand) wurde ausgewichen.

Neues Personal!

Schalke wird mit neuem Personal in die Saison 2020/2021 gehen. Weiterhin festgehalten wird trotz der sportlichen Mega-Krise an David Wagner. "Natürlich gehe ich mit einem Rucksack in die neue Saison. Ich weiß, dass es trotz dieser 16 Spiele nicht selbstverständlich ist, weiterhin Trainer zu bleiben", sagt er.

Eine Hauptursache für die Sieglos-Rückrunde liegt für die sportliche Führung in den vielen Verletzten. Deshalb wurde nun der komplette Athletik-Bereich ausgetauscht (SPORT1 berichtete). Werner Leuthard, der "Schleifer", kehrt als Athletik-Chef nach Schalke zurück. Dr. Andreas Schlumberger wird Leiter Reha (vorher Leiter Fitness) und Quirin Löppert (Gladbach) neuer Athletik-Trainer.

Weiterhin gesucht wird ein neuer Finanzvorstand für den entlassenen Peter Peters. So lange wird Finanz-Direktorin Christina Rühl-Hamers interimsweise die Geschicke leiten.

Sponsoren bleiben!