Relegation: Werder Bremen - Heidenheim LIVE im TV, Stream & Ticker

Werder Bremen muss in der Relegation gegen Heidenheim ran © Getty Images

In den Relegationsspielen gegen Heidenheim könnte Werder nach einer schon verloren geglaubten Saison doch noch jubeln. SPORT1 verrät, wo die Spiele zu sehen sind.

Nach dem 6:1-Sieg am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln feierten die Fans des SV Werder schon so euphorisch, als ob der Klassenerhalt geschafft worden sei.

Dabei hatten die Bremer lediglich in letzter Sekunde noch den direkten Abstieg verhindert. Die endgültige Entscheidung über die kurzfristige Zukunft fällt aber erst in den nächsten Tagen mit den beiden Relegationsspielen gegen den Zweitliga-Dritten 1.FC Heidenheim. (Bundesliga-Relegation, Hinspiel: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim, Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)