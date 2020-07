Bundesliga: Thomas Kraft von Hertha BSC beendet seine Karriere

Jetzt ist es amtlich: Thomas Kraft beendet nach dem Auslaufen seines Vertrags in Berlin seine Karriere. Gesundheitliche Probleme zwingen den ehemaligen Bayern-Keeper dazu.

Der erst 31 Jahre alte Torwart von Hertha BSC bestätigte seine Entscheidung in der Bild . "Ja, ich mache Schluss", sagte er.

"Thomas beschäftigt sich damit, seine Karriere zu beenden", hatte bereits Herthas Manager Michael Preetz auf einer Pressekonferenz in der vergangenen Woche erklärt.

Hertha verlängert Vertrag mit Kraft nicht

127 Mal lief Kraft in der Bundesliga auf. Dazu kommen 28 Partien in der zweiten und 57 Spiele in der dritten Liga. Bei den Bayern kämpfte er einst mit Jörg Butt um die Nummer eins, ehe Manuel Neuer 2011 nach München wechselte.