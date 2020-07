Werder Bremen: PK mit Trainer Kohfeldt vor Relegation gegen 1. FC Heidenheim

Bei Werder Bremen steigt die Spannung vor den entscheidenden Duellen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim.

"Die Anspannung ist richtig hoch. Ich bin ein junger Trainer, erlebe die Relegation jetzt zum ersten Mal als Verantwortlicher und spüre auch, dass wir zwei Spiele haben, in denen es um alles geht", sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz am Mittwoch.

Bereits am Donnerstag kommt es im Weser-Stadion zum ersten Duell des Drittletzten der Bundesliga gegen den Dritten der Zweiten Liga (Werder Bremen - 1. FC Heidenheim am Donnerstag, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Vier Tage später treffen sich die beiden Mannschaften dann in Heidenheim zum Rückspiel.