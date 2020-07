NFL: New England Patriots bleiben sich mit Cam Newton treu - immer klappten Billig-Stars nicht

RANG 7 - GREG COOK (Cincinnati Bengals): Der legendäre Bill Walsh prognostizierte dem Quarterback eine grandiose Zukunft, seine erste Saison 1969 krönte er mit dem Rookie of the Year Award. Verletzte sich dabei allerdings an der Schulter und benötigte eine Operation. Dabei entdeckten die Ärzte auch einen Bizepsriss. Nach zahlreichen OPs beendete er seine Karriere, ein Comeback-Versuch 1973 endete früh © Getty Images

RANG 11 - TIM TEBOW (Denver Broncos): "Gottes Quarterback" löste 2011 die Tebow-Mania aus, weil er in Denver als Rookie nach fünf Spielen den Starter-Job übernahm, sein Team in die Playoffs führte und in der Wild-Card-Round für 314 Yards warf, inklusive Walk-off-Touchdown über 80 Yards gegen die Steelers © Getty Images

RANG 16 - DON MAJKOWSKI (Green Bay Packers): Der Quarterback erhielt 1989 den Posten als Starter und glänzte sogleich mit 4300 Yards und 27 Touchdowns. "The Majik Man" erlitt dann 1992 einen Bänderriss am Knöchel und wurde von einem gewissen Brett Favre ersetzt, der bis 2007 in jedem Spiel der Packers als Starter fungierte © Getty Images

RANG 19 - ROB JOHNSON (Jacksonville Jaguars): Der Spielmacher glänzte in der Saison 1997 für die Jags, wurde anschließend jedoch verletzungsbedingt von Mark Brunell ersetzt. "RoboSack" - wie er später genannt wurde - ging ein Jahr später für einen Erstrundenpick zu den Buffalo Bills getradet. Kam in seiner NFL-Zeit aber nie über 12 TDs oder 2200 Yards in einer Saison © Getty Images

Volltreffer

Randy Moss

Einer der besten Receiver aller Zeiten startete 2007 die Philosophie. Nicht wenige sahen Moss mit 30 Jahren nach Zoff in Minnesota und dem Flop-Jahr bei den Raiders auf dem absteigenden Ast, mit Belichick und Tom Brady passte es aber von Anfang an. Mit fast 1.500 Yards und unglaublichen 23 Touchdowns (immer noch NFL-Rekord) war Moss entscheidend an der perfekten Saison beteiligt, die New England erst in der Endphase des Super Bowls gegen die New York Giants verlor. In drei vollen Jahren für die Pats gelangen Moss 47 Touchdowns.