CS:GO: ESL One Cologne - Die ersten 18 Teilnehmer stehen fest

Die LANXESS-Arena in Köln ist seit Jahren der Austragungsort der ESL ONE Cologne. © ESL / Adela Sznajder

Eines der größten Counter-Strike-Events, das jeder Counter-Strike-Fan jedes Jahr dick markiert im Kalender stehen hat. Doch 15.000 Fans in der ausverkauften LANXESS-Arena sind in Zeiten einer weltweiten Pandemie nicht möglich. Was ursprünglich am 6. - 12. Juli als großes Offline-Spektakel stattfinden sollte wurde von den Veranstaltern in ein Online-Format umgewandelt, dass nun vom 21. - 30. August über die virtuelle Bühne gehen wird.