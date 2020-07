NBA vor Restart: Black Lives Matter soll auf Courts zu lesen sein

Auf den Basketball-Courts in Orlando sollen Botschaften stehen © Getty Images

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA kämpfen weiter für mehr soziale Gerechtigkeit. Beim Restart in Orlando soll das auch auf den Courts zu lesen sein.

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA wollen bei der Fortsetzung der Saison im Disney World in Orlando ein deutliches Zeichen für soziale Gerechtigkeit und gegen Rassismus setzen.

Die Spiele der verbliebenen 22 Teams finden in drei Austragungsstätten des ESPN Wide World of Sports Complex statt, der Arena, dem Field House und dem Athletic Center.

NBA erlaubt Slogans auf Trikots

"Wir versuchen nur, weiterhin Licht in die verschiedenen Fragen der sozialen Gerechtigkeit zu bringen, über die die Jungs in unserer Liga täglich sprechen", sagte Chris Paul, Präsident der NBPA, bei ESPNs The Undefeated.