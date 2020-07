Nick Kyrgios legt gegen Boris Becker nach und kritisiert Novak Djokovic

Geht der Twitter-Schlagabtausch zwischen Tennisprofi Nick Kyrgios und Boris Becker in die nächste Runde?

"In einem Klub ohne Hemd rumstehen. Mir fällt es schwer zu verstehen, was dies Gutes für die Region bewirkt", twitterte Kyrgios.

Serbiens Premierministerin verteidigt Djokovic

Der Tweet, den Becker retweetet hatte und mit dem Kommentar "#word" versah, zitierte folgenden Satz von Serbiens Premierministerin Ana Brnabic: "Es ist mein Fehler, nicht der von Novak Djokovic. Lass den Mann in Ruhe. Er hat versucht etwas Gutes für die Region zu bewirken."

Am Dienstag hatte sich der 25-Jährige dann sogar ein Scharmützel mit Becker, dem Ex-Trainer von Djokovic, geliefert .

"Ich mag keine Ratten. Jeder, der andere Sportler beschimpft, ist kein Freund von mir! Wenn Du in den Spiegel schaust, glaubst Du dann, Du bist besser als wir?", hatte Becker am Dienstagmorgen in Richtung Kyrgios geschrieben.