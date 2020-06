NBA: Commissioner Adam Silver kein Restart bei steigenden Infektionen

Commissioner Adam Silver will die Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA angesichts der sich in der USA dramatisch entwickelnden Corona-Pandemie nicht um jeden Preis durchziehen. "Wir haben eine Reihe an Wissenschaftlern, Ärzten und Experten, die mit uns arbeiten. Wir werden sehen, wohin es uns führt", sagte Silver dem Time Magazine: "Aber sicher, wenn wir viele Fälle haben, werden wir stoppen."