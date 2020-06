Premier League: Manchester United besiegt Brighton - Fernandes trifft doppelt

Der englische Rekordmeister setzte sich gegen Underdog Brighton & Hove Albion mit 3:0 (2:0) durch und erobert den fünften Rang in der Tabelle der Premier League. Auf den vierten Platz und den FC Chelsea fehlen nur noch zwei Zähler, allerdings können die Blues schon am Mittwoch mit einem Sieg gegen West Ham United wieder davonziehen.

Gegen Brighton lieferten die Red Devils eine souveräne Leistung ab, wichtigster Spieler war wie in den letzten Wochen häufig Mittelfeld-Star Bruno Fernandes. Der Portugiese erzielte erst das 2:0 in der 29. Spielminute (die Vorlage kam von Paul Pogba) und markierte in Durchgang zwei auch den vorentscheidenden dritten Treffer der Partie (50.) mit einer sehenswerten Volley-Abnahme.