1. FC Nürnberg: Klub-Legende über Keller, Palikuca, Wiesinger

Der 1. FC Nürnberg muss in der Relegation um den Verbleib in der 2. Liga bangen. Bei SPORT1 macht eine Stürmer-Legende des Clubs ihrem Ärger Luft.

Mit einem Trainerduo als Interimslösung, denn Jens Keller wurde am Montag entlassen. Nun sollen es in den Relegationsspielen die beiden Club-Ikonen Michael Wiesinger und Marek Mintal hinbekommen, den GAU abzuwenden. Denn der Durchmarsch in die Drittklassigkeit droht.