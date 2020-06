Anzeige

Champions League: UEFA sieht keinen Grund für Alternative zu Lissabon UEFA ohne Plan B für CL-Turnier

Der europäische Fußball-Verband will an seinem Plan für die letzten Spiele in der Champions League nichts ändern. Daran ändern auch die Corona-Zahlen in Lissabon nichts.

Trotz der Zunahme von Corona-Neuinfektionen im Großraum Lissabon macht sich die Europäische Fußball-Union (UEFA) derzeit keine Sorgen um das Finalturnier der Champions League.

Es gebe keinen Grund, "einen Plan B zu erstellen", sagte ein UEFA-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin bestätigte später nach einer Videokonferenz mit Portugals Premierminister Antonio Costa in einer Mitteilung: "Wir werden die Saison in Lissabon positiv abschließen."

Premierminister Costa sagte, dass er Ceferin ein "komplettes Update über die Covid-19-Situation" gegeben hat. Die UEFA stehe "in ständigem Kontakt mit dem portugiesischen Fußballverband und den lokalen Behörden." Ceferin hatte bereits am 17. Juni erklärt, die Situation täglich beobachten zu wollen.