Clemens Tönnies' Rücktritt beim FC Schalke 04 ist alternativlos

Wer den 64 Jahre alten Unternehmer kennt, ahnt, wie schwer dem Macht-Menschen, der so sehr an seinem Herzensverein hängt, die Entscheidung vermutlich gefallen ist. Einzig: Sie war alternativlos und richtig!

Sicherlich hat sich "CT", wie er auf Schalke genannt wird, in seiner langen Zeit bei den Königsblauen verdient gemacht. 1994 wurde der steinreiche Patron in den Aufsichtsrat von S04 gewählt, war von 2001 an dessen Vorsitzender. In dieser Zeit qualifizierte sich Schalke zehn Mal für die Champions League, wurde fünf Mal Vizemeister, holte den UEFA-Cup und drei DFB-Pokalsiege. Tönnies war bis zuletzt das Gesicht von Schalke.