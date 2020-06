SC Verl steigt in 3. Liga auf - Lok Leipzig unterliegt in Playoffs

Der SC Verl setzt sich in einem knappen Duell durch und steigt in die 3. Liga auf © Imago

Der SC Verl ist nach zwölf Jahren Abwesenheit in die Fußball-Drittklassigkeit zurückgekehrt. Im Rückspiel der Aufstiegs-Playoffs genügte dem Vertreter der Regionalliga West in Bielefeld gegen Nordost-Teilnehmer Lok Leipzig aufgrund der Auswärtstorregel ein 1:1 (0:1).

Im Hinspiel am vergangenen Donnerstag hatten sich die Klubs in Leipzig 2:2 getrennt. Verl war in der abgebrochenen Saison in der Regionalliga West Tabellenzweiter.