3. Liga mit FC Bayern, Braunschweig, Kickers, 1860 live im TV, Stream, Ticker

Wer steigt auf, wer muss runter? In der 3. Liga geht es auch schon am vorletzten Spieltag für einige Teams um die letzte Chance, in Liga zwei aufzusteigen.

In zehn packenden Spielen geht es noch einmal um Punkte, ehe am Wochenende dann die verbliebenen Entscheidungen fallen werden (3. Liga: Alle zehn Spiele einzeln und in Konferenz ab 19 Uhr im LIVETICKER). An der Spitze kämpfen nach wir vor einige Teams um einen der ersten drei Plätze. Die Pole Position hat dabei immer noch der FC Bayern II inne, der aber nicht für den Aufstieg berechtigt ist (SERVICE: Tabelle der 3. Liga).