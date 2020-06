FC Schalke 04: Clemens Tönnies von allen Ämtern zurückgetreten

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Königsblauen mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern im Verein zurückgetreten.

"Als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats hat Clemens Tönnies ganz entscheidenden Anteil daran, dass sich der FC Schalke 04 in den vergangenen 26 Jahren als eines der sportlichen und wirtschaftlichen Schwergewichte in der Bundesliga etabliert hat", ließen sich die beiden Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider in einer Pressemitteilung zitieren.