Wegen "Hassrede" - Twitch sperrt Donald Trumps Konto

In den letzten Tagen scheint die Streaming-Plattform Twitch großen Gefallen am Schwingen des Bann-Hammers gefunden zu haben.

Trumps Konto auf unbestimmte Zeit gesperrt!

Donald Trump ist in jüngerer Zeit immer wieder durch seine grenzwertigen Social-Media-Aktivitäten aufgefallen. Erst vor kurzem hatte Twitter mehrere seiner Tweets mit dem Label "irreführende Aussagen" markieren müssen. Twitch übersprang diesen Schritt der Kennzeichnung und ist gleich in die Vollen gegangen - und hat den Account des 45. Präsident der Vereinigten Staaten kurzerhand wegen „Hassrede“ gesperrt.

In einem öffentlichen Statement gab Twitch folgendes zu Protokoll: "Wie alle anderen auch müssen sich die Politiker auf Twitch an unsere Nutzungsbedingungen und Community-Richtlinien halten", das Portal werde diesbezüglich "keinerlei Ausnahmen machen", so ein Pressesprecher der Streaming-Plattform gegenüber dem Internetportal The Verge.