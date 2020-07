Bundesliga: Schalke 04 denkt an Gehaltsobergrenze - was wären die Folgen für S04?

Der FC Schalke 04 steht durch die Coronakrise vor dem finanziellen Kollaps, erwartete schon vor der Epidemie ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe. Teure Fehler der Vergangenheit schlagen nun doppelt durch. SPORT1 zeigt chronologisch, wie es mit S04 so weit kommen konnte © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago

IVAN RAKITIC: Auch wenn Leistungsträger wie Raúl oder Klaas-Jan Huntelaar kamen und auch ein gewisser Julian Draxler zu den Profis - in Magaths Schalke-Zeit fallen einige fragwürdige Personalentscheidungen. So gab man 2011 Ivan Rakitic für nur 2,5 Millionen Euro an den FC Sevilla ab - in Spanien reifte der Kroate zum Weltklassespieler und gewann mit dem FC Barcelona die Champions League und vier Meistertitel © Getty Images