BVB: Boss Hans-Joachim Watzke kündigt Transfer-Stopp an

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke blickt in eine ungewisse Zukunft © Getty Images

Der BVB hat in den vergangenen Spielzeiten erheblich auf dem Transfermarkt investiert. Für die kommende Saison dürfte das aber anders aussehen.

In Thomas Meunier (ablösefrei von Paris St. Germain) hat der BVB bereits den ersten Neuzugang für die neue Saison vorgestellt.

Nach Meunier und Bellingham wären die Transferplanungen des Vizemeisters auch schon so gut wie abgeschlossen. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte am Dienstag: "Wir planen keine Neuzugänge mehr. Jeder Trainer auf diesem Planeten hat irgendwann realisiert, dass wir in Corona-Zeiten leben."