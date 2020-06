Transfermarkt: Flirt des FC Bayern meldet sich zu Wort

Sergino Dest (M.) will teuerster Außenverteidiger aller Zeiten werden © Getty Images

Sergino Dest von Ajax Amsterdam wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. In einem Interview spricht über die Wechselgerüchte - und spuckt große Töne.

Sergino Dest hat sich zu den Gerüchten um seine Person und seine Zukunft geäußert. Der US-Nationalspieler stellte klar, dass noch nicht entschieden sei, wo er in der nächsten Saison spielen wird.

Seit 2019 gehört der Youngster dem Profikader von Ajax Amsterdam an.

Trotz seiner noch jungen Jahre weiß er ganz genau, was er will. "Ich will der teuerste Außenverteidiger aller Zeiten werden, weil wenn man das erreicht, zeigt das, dass man einer der besten Außenverteidiger der Welt ist", erklärte Dest.