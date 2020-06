Real Madrid: Zinédine Zidane neidisch auf Gareth Bale?

100 Einsatzminuten. In den letzten sieben Spielen. Nicht einmal 15 Minuten im Schnitt.

Gareth Bale fristet bei Real Madrid weiterhin ein eher tristes Dasein. Nun hat sich ein Landsmann und ehemaliger Tottenham-Teamkollege des Walisers zu Wort gemeldet – und eine wilde Theorie über Real-Coach Zinédine Zidane in den Raum geworfen.

"Ich kann nicht glauben, was ihm bei Real passiert. Ich glaube, Zidane ärgert sich darüber, dass Gareth ein schöneres Tor als er erzielt hat. Es wirkt wie eine persönliche Sache", sagte David Bentley dem Wettanbieter 888sport .

Zur Erklärung: Zidane erzielte 2002 im Finale der Champions League gegen Bayer Leverkusen mit einer spektakulären Volley-Abnahme den entscheidenden Treffer. Bale wiederum war im Endspiel 2018 122 Sekunden nach seiner Einwechslung per Fallrückzieher erfolgreich.

"Bale ist nicht arrogant"

Auch den immer wiederkehrenden Vorwurf, Bale habe nie wirklich versucht, sich in Madrid zu integrieren, will der ehemalige Flügelspieler der Spurs nicht stehen lassen.

"Das Ding ist, Bale ist nicht arrogant. Er ist einfach nur ruhig", erklärte Bentley. "Er sagt nicht viel und vielleicht denken sie dann, er ist arrogant und will nur Golf spielen, statt sich einzubringen. Aber er will einfach nur das machen, was er kann."