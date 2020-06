Hamburger SV: Investor Klaus-Michael Kühne vor Ausstieg?

Nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga muss sich der Hamburger SV neu aufstellen. Womöglich geht Investor Klaus-Michael Kühne von Bord.

Der Investor hatte sich nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg entschlossen, den Vertrag über die Namensrechte am Volksparkstadion nicht zu verlängern, was dem Klub bislang vier Millionen Euro jährlich einbrachte. Womöglich steigt er beim HSV nun aber auch ganz aus. Die Bild will erfahren haben, dass Kühne Markus Frömming, seinen Vertreter im Aufsichtsrat der HSV Fußball AG, instruiert habe, seine 20,57 Prozent der Anteile zu veräußern.